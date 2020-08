Doppio intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte a Lamezia Terme per due grossi incidenti in due zone diverse, di cui uno forse di natura dolosa. Nella zona ex Sir fiamme presso un’azienda di trattamento rifiuti. Interessata dal rogo macchina operatrice “ragno” all’interno di un capannone. Sul posto due squadre vigilfuoco del distaccamento di Lamezia Terme e polizia di stato. Nelle operazioni di spegnimento impegnate 8 unità vigilfuoco con tre automezzi, le fiamme hanno interessato parte del capannone. Non si registrano danni a persone.

Foto 2 di 2



A Gizzeria, in località Caposuvero, grosso incendio di arbusti e macchia mediterranea sta impegnando da ore i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale, distaccamento di Lamezia Terme ed i volontari del distaccamento vigilfuoco di Girifalco. Il fronte di fuoco molto esteso è arrivato a lambire tratto autostradale A2 con disagi per i veicoli in transito.

Intervento dei soccorritori per circoscrivere il rogo evitando altresì il propagarsi delle fiamme verso il centro abitato. Non si esclude l’ipotesi dolosa