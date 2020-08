Vasto incendio di arbusti in via Izzi de Falenta

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute dalla tarda mattinata di oggi in un vasto incendio di arbusti, macchia mediterranea e querceto in località Tiriolello, via Izzi de Falenta, zona Sud di Catanzaro. Intervento dei vigili del fuoco, impegnati da diverse ore, è valso a circoscrivere l’incendio evitando che le fiamme si propagassero verso le abitazioni.

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento un DOS VVF (Direttore operazioni di spegnimento). Non è stato necessario, al momento, ricorrere all’intervento del mezzo aereo. L’alta colonna di fumo sprigionata dalla combustione, visibile a chilometri di distanza. Disagi per gli abitanti della zona ma non risultano danni a persone.