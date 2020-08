Miglierina, il plauso del sindaco Guzzi per la dedica fatta alla memoria del senatore Tom Gagliano

Il Sindaco di Miglierina, Pietro Hiram Guzzi, esprime la propria gioia per l’importante dedica fatta alla memoria del Senatore Tom Gagliano, dalla Amerigo Vespucci Society.

La Amerigo Vespucci Society (AVS) a Long Branch New Jersey ha recentemente organizzato una dedica nel cortile della loro società. Lo spazio è stato dedicato al nome del loro defunto membro, il senatore Tom Gagliano. Il membro della società Joseph Valentino ha dichiarato: “la mia famiglia ha sempre avuto il massimo rispetto per la famiglia Gagliano, e in particolare per il defunto Tom Gagliano.

Pertanto, quando siamo stati informati della dedizione, la mia famiglia ha deciso di investire nell’evento donando un’insegna personalizzata che ha rinominato il cortile in “Piazza Gagliano”. “Il cortile è stato rivitalizzato con una serie di aggiornamenti negli ultimi anni, inclusi miglioramenti al il campo da bocce, i camminamenti appena cementati, le panchine, i fichi e un piccolo orto.

I miglioramenti sono stati originariamente ispirati e guidati dal membro di oltre 50 anni Tom Gagliano, il cui padre, emigrato da Miglierina nei primi del 900, era un membro e i cui figli e nipoti sono membri attuali. Tom, un ex senatore dello stato del New Jersey, amico personale del presidente George Herbert Bush Senior, aveva una passione per la sua eredità italiana, e spesso rientrava nel suo paese di origine, Miglierina, per l’organizzazione AVS e soprattutto il cortile.

Secondo il presidente di AVS Joseph Sirianni, “Tom era rispettato da tutti, era un vero gentiluomo che ha aiutato molti nel corso degli anni. Avendo il cortile dedicato a suo nome, manteniamo viva la sua eredità per i futuri membri”. La dedica del cortile comprendeva membri del consiglio di amministrazione di AVS, il sindaco di Long Branch – John Pallone, Monmouth County Freeholder – Tom Arnone, e molti membri sia della famiglia Valentino che della famiglia Gagliano.

L’AVS prende il nome dal famoso esploratore e cartografo italiano del XV secolo. L’AVS ha una lunga storia a Long Branch New Jersey che risale ai suoi membri fondatori nel 1875 e incorporazione nel 1893. L’organizzazione è stata originariamente fondata come una società di mutuo soccorso in cui gli uomini italiani potevano riunirsi, sfuggire alla discriminazione e all’anti-italianismo iniziato durante il periodo dell’immigrazione italiana su larga scala alla fine del XIX secolo. Da quel momento i membri della società hanno reso prioritario assistere l’un l’altro e le loro famiglie quando non c’era / non c’è altro posto a cui rivolgersi. Oggi, l’AVS continua ad essere una società di mutuo soccorso nonché un’organizzazione che assiste individui e organizzazioni nella comunità e fornisce borse di studio per l’istruzione. Sono attivi nel combattere gli stereotipi negativi pervasivi e la diffamazione degli italoamericani nei media e promuovono la storia straordinaria e le realizzazioni di italiani e italoamericani.

Promuovono anche l’ammirazione, l’apprezzamento generale e l’amore per l’Italia, la sua cultura, società, arte e persone. L’AVS si unisce ad altre organizzazioni locali e nazionali nella promozione dell’italia e la lotta alle discriminazioni antiitaliane.