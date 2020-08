Apprendimento online in Italia, l’e-learning ne ha ancora di strada da fare

Specialmente durante quest’ultimo periodo segnato dall’emergenza COVID, si sono evidenziate le potenzialità di metodi di apprendimento alternativi a quelli tradizionali. In particolare, si è incominciato a parlare con ancora più insistenza di e-learning e corsi di studio digitali.

Sebbene queste opportunità siano già disponibili da diverso tempo, queste non sono state considerate in precedenza dal grande pubblico. Non solo per mancanza di consapevolezza ma anche per via di un sistema che non facilita la sua diffusione. Basti pensare al fatto che il 72.5% degli studenti in Italia ha accesso ad un computer a casa. In aggiunta a questa mancanza diciamo da parte del privato, abbiamo anche una spesa non sufficiente da parte del settore pubblico con solo il 24.3% del PIL destinato a scuola e istruzione. Questo dato ci pone al terzultimo posto nella graduatoria europea.

Una visione più attenta al problema

Come già detto, l’apprendimento online non è ancora molto diffuso e neanche permette ai tutor di avere un reddito bastevole. Infatti con 17 euro l’ora, l’Italia si pone davanti a paesi come la Spagna (11 euro l’ora) ma dietro ai paesi scandinavi guidati dalla Danimarca (29 euro l’ora).

Anche le infrastrutture legate ad internet sono carenti con una velocità media di internet pari a 60 Mbs al secondo, a volte la metà degli altri paesi europei.

Questi sono i risultati dello studio fatto da Preply, la piattaforma dedicata all’apprendimento digitale che ha reso noti i dati su l’esistenza di condizioni basilari per e-learning e l’educazione digitale in 30 paesi a livello globale. In particolare, i fattori analizzati sono stati innanzitutto lo stato delle infrastrutture digitali, ma anche il numero dei percorsi formativi e la consistenza del mercato dell’e-learning.

“Siamo convinti che l’e-learning abbia un grande potenziale per migliorare le opportunità educative a livello globale,” ha detto Kirill Bigai, CEO di Preply. “La pandemia da Coronavirus ha fatto emergere come le opportunità di insegnamento a livello digitale siano ancora mal distribuite. Ma ci sono discrete opportunità per cominciare a investire nelle infrastrutture digitali necessarie per la conversione verso l’apprendimento online. Questo è lo scopo dello studio: scoprire in che misura gli studenti hanno accesso a quegli strumenti e quelle risorse digitali adeguate allo scopo.”

Qua potete trovare una panoramica completa di tutti i dati, la metodologia e le fonti per una lettura più attenta ed una analisi più dettagliata dei risultati.

Posizione Nazione Accesso al computer Internet a banda larga Tutoring – retribuzione oraria Punteggio 1 Norvegia 94.9% 127.2 Mbit/s 22.52 € 100.0 2 Danimarca 93.1% 141.7 Mbit/s 29.39 € 994 3 Svizzera 90.3% 155.9 Mbit/s 29.13 € 95.4 4 Lussemburgo 95.4% 114.3 Mbit/s 25.00 € 94.4 5 Olanda 97.6% 112.8 Mbit/s 18.00 € 84.8 6 Svezia 92.8% 141.7 Mbit/s 16.89 € 79.0 7 Austria 85.4% 56.5 Mbit/s 20.00 € 75.8 8 Nuova Zelanda 80.0% 114.8 Mbit/s 16.77 € 73.8 9 Finlandia 93.5% 91.9 Mbit/s 19.00 € 71.0 10 Australia 82.4% 45.9 Mbit/s 18.23 € 67.7 … 22 Italia 72.5% 60.0 Mbit/s 17.00 € 41.0

La stessa piattaforma offre ai suoi utenti un network globale composto da decine di migliaia di studenti e 15.000 tutor certificati, per studiare oltre 50 lingue. Il tutto viene gestito da un algoritmo che assegna gli studenti al tutor più adatto alle specifiche necessità e budget. Attualmente il servizio è attivo in 150 paesi con oltre 2 milioni di lezioni all’attivo.

Senza dubbio un servizio interessate da considerare specialmente in periodo nel quale viaggiare e partecipare a corsi di lingua è quantomeno difficoltoso.