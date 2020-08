Erogazione acqua interrotta, ecco le vie interessate

Domani giovedì 20 agosto, dalle ore 8, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Della Resistenza e via Cassiodoro per consentire la riparazione di un guasto su un tratto della condotta. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che la ripresa del servizio è prevista nelle prime ore del pomeriggio.