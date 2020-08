Potere al Popolo: “Ambulanti Lungomare potenziale causa di assembramenti? Assurdo sostenerlo”

Riteniamo assurde le dichiarazioni dei consiglieri Riccio e Mancuso ,– scrive Potere al Popolo Catanzaro – i quali, in un comunicato apparso sulla stampa, attribuiscono ai venditori ambulanti la colpa di eventuali assembramenti che si potrebbero creare sul lungomare di Catanzaro lido. Ritengono inoltre che ci sia una disparità di controlli ai quali i cittadini stranieri sono meno soggetti. Pensiamo siano dichiarazioni in malafede che servono solo ad alimentare un razzismo strisciante ed una guerra tra poveri .

Dichiarazioni irresponsabili in un momento di crisi come questo in cui la solidarietà dovrebbe essere al primo posto .Riccio e Mancuso invocano il rispetto delle regole per i migranti ,ma si scoprono tolleranti quando a non rispettarle è la classe politica cittadina di cui loro sono esponenti a pieno titolo .

Come potere al popolo risponderemo sempre a dichiarazioni di questo tipo perché l’ antirazzismo è tra i valori fondamentali del nostro movimento ed invitiamo i cittadini ad aprire gli occhi su bugie e falsificazioni che mirano solo ad ottenere consenso guardando alla pancia dell’elettorato”.