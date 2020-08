Il magistrato Marisa Manzini farà parte del dipartimento della Pontificia accademia mariana internazionale

Il magistrato Marisa Manzini, attuale procuratore aggiunto di Cosenza, già alla Dda di Catanzaro per il distretto di Vibo farà parte del dipartimento della Pontificia accademia mariana internazionale, organo della santa Sede conosciuto con acronimo Pami. Un magistrato in un dipartimento a carattere religioso del Vaticano. Non è un errore, ma l’incarico mira a svelare le connivenze e legami distorti tra le consorterie mafiose e la Chiesa.

Spiega Marisa Manzini in un’intervista al quotidiano nazionale Avvenire: “ La gente di Calabria – precisa lo stimato magistrato originario del Piemonte– ha diritto di sapere che sovente ci troviamo dinanzi a una religiosità distorta. Ci sono mafiosi che invocano l’aiuto della Madonna per giustificare vendette e preti, qualcuno è stato intercettato, che chiedono aiuto ai mafiosi. Non sempre è collisione , a volte è paura. La ‘ndrangheta scimmiotta molti riti della chiesa. Ci sono vere e proprie lotte tra clan per gestire le processioni. La ‘ndrangheta usa la religione in modo strumentale. Per me è un onore far parte del Pami e sono pronta a confrontarmi su tutti gli aspetti che strumentalizzano Maria: solo la cultura toglie terreno fertile alla criminalità organizzata.”

Marisa Manzini è stata più volte minacciata dalle cosche del vibonese per le inchieste contro la ‘ndrangheta e c’è chi, vedi ’agguerrita cosca dei Mancuso, l’ha sfidata in un’aula di Tribunale. Paura? Non proprio. Marisa Manzini ha scritto un libro “Fai silenzio, ca parrasti assai” facendo nomi e cognomi senza reticenze: pochi come lei.