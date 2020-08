Un giovane di 29 anni è deceduto questo pomeriggio poco prima delle 19 in un incidente stradale che si è verificato sulla Sp 92 nel comune di Girifalco in provincia di Catanzaro.

Il sinistro ha coinvolto la moto guidata dal ragazzo e una autovettura che proseguiva nella stessa direzione.

Foto 2 di 2



Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica e per i rilievi di rito e una autombulanza accorsa sul luogo per soccorrerlo. I sanitari purtroppo hanno potuto solo constatarne il decesso in quanto il giovane, residente nello stesso comune del Catanzarese, è morto sul colpo.