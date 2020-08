Associazione Ponte Morandi: “Situazione di pericolo nel quartiere di Gagliano”

Sottostante la piazza denominata piazza Fontana, situata nel centro storico del quartiere di Gagliano, sono stati installati in passato alcuni quadri elettrici che servono per dare vita all’illuminazione del campetto sportivo adiacente. A denunciare il pericolo è Elio Mauro dell’associazione culturale Il Ponte Morandi. “Oltre a non essere ben custoditi – affermano infatti dall’associazione – chiunque nelle ore serali avesse intenzioni di giocare, in particolar modo minorenni, accede liberamente per manovrare gli interruttori, oltre alla presenza di fili elettrici scoperti, alcuni quadri elettrici presentano deterioramento. Chiedo ai responsabili del settore dell’amministrazione comunale di Catanzaro di intervenire prima possibile, per garantire la dovuta sicurezza prima che possa accadere il peggio”.