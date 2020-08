Catanzaro, uomo trovato morto in casa

Una persona è stata trovata senza vita in casa. E’ successo a Catanzaro, in via Acri. A rinvenirne il corpo i vigili del fuoco di Catanzaro, intervenuti nell’appartamento su richiesta della figlia dell’uomo, che ha dichiarato di non sentire il padre da qualche giorno.

Entrati hanno trovato la persona deceduta e riversa sul letto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Catanzaro, il magistrato di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso.