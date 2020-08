Covid 19, il resoconto dalla Calabria centrale

Nessun caso positivo di Coronavirus oggi nell’area centrale della Calabria. Sono stati eseguiti 620 tamponi surispettivi pazienti in tutto nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. I tamponi sono stati eseguiti da Catanzaro 347 più 200 (Ospedale 97, territorio 421, operatori 13, rientri 16); Crotone 26 (Ospedale 0, territorio 16, operatori 10, rientri 0); Vibo Valentia 47 (Ospedale 0, territorio 47, operatori 0, rientri 0). Negativi 620.

In corso da accettare a Catanzaro ancora circa 950 tamponi per arrivi incontrollati da Asp Catanzaro, case protette, Asp Crotone e Vibo Valentia; 300 in esecuzione presso Microbiologia Mater Domini.