Comune Marcellinara: Bando di concorso per un posto a tempo pieno indeterminato di Istruttore tecnico geometra

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi n. 65 del 21 agosto 2020 sono iniziati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso del Comune di Marcellinara per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico geometra (Cat. C). Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comunemarcellinara.it, entro il 21 settembre 2020.

“Dopo più di 16 anni il Comune di Marcellinara torna ad assumere – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo. E lo fa nel settore tecnico, settore strategico per l’attività dell’Ente, con un bando aperto a diplomati geometra ma anche a laureati in Ingegneria civile o edile e in Architettura per permettere la più ampia partecipazione e garantire la selezione della migliore professionalità tra i concorrenti al bando da inserire così stabilmente nell’organico del Comune. L’investimento sulle risorse umane è determinante per rispondere in maniera puntuale alle richieste dei cittadini e per erogare servizi di qualità”.

I requisiti per l’ammissione al concorso e i titoli di studio previsti sono consultabili all’interno del bando pubblicato sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comunemarcellinara.it, dove sarà possibile scaricare i moduli per domanda di partecipazione, dichiarazioni sostitutive e format per curriculum vitae.

La tassa di partecipazione al concorso pari a 10 euro potrà essere pagata tramite conto corrente postale, bonifico bancario o direttamente online tramite PagoPa all’interno del portale dei pagamenti raggiungibile sul sito internet dell’Ente.

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di partecipazione al concorso superiore a 50, si procederà ad una preselezione. L’elenco dei candidati ammessi alla preselezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Marcellinara.

L’esame concorsuale consisterà invece in una prova scritta sulle materie specificate nel bando consistente nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a più quesiti; in una prova teorico/pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo in materia urbanistica e/ lavori pubblici oppure nella soluzione di casi pratici, con eventuale indicazione delle fasi procedurali necessarie all’adozione dell’atto, oppure nella soluzione del caso sottoposto con relativa redazione degli atti amministrativi connessi; ed infine in una prova orale sulle materie previste dal programma d’esame.

La valutazione prevede 30 punti per la prova scritta, 30 punti prova teorico/pratica; 30 punti per la prova orale; 10 punti per i titoli.