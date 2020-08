Coronavirus, cinque nuovi casi nell’area centrale della Calabria

Sono cinque i nuovi casi di coronavirus registrati nell’area centrale della Calabria. All’ospedale Pugliese di Catanzaro sono stati processati 376 tamponi, cinque di questi hanno dato esito positivo su altrettanti pazienti: quattro da ospiti del Cara di Crotone e una persona in rientro da fuori regione. Si attende ora il bollettino della Regione attorno alle ore 17 per sapere quanti nuovi positivi complessivi ci sono in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono da accertare ancora 800 tamponi. A Catanzaro sono stati processati 215 tamponi: 72 ospedalieri e 139 nel territorio.