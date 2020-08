Via Carlo V, affaccio con vista…degrado

Flora e fauna. Degrado ed erbacce. Sdegno e amarezza. C’è tutto questo per i residenti di via Carlo V del civico 163 che godono di un affaccio vista “schifo” da diversi mesi. La situazione è veramente vergognosa e anche gli automobilisti che circolano dalla zona possono notare che oltre il muretto che argina la strada ci sono erbacce talmente alte che rischiano di entrare nelle abitazioni di un condominio che già diverse volte, a detta dei suoi residenti, ha fatto un esposto agli organi competenti. Bastano due foto per comprendere che è davvero difficile anche poter pensare di aprire le finestre a causa della presenza di animali che vivono ormai nel loro habitat naturale. Peccato che non sia proprio la stessa cosa per gli abitanti del “163”.