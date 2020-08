Calabria nella morsa del fuoco, Venerdì record degli interventi con mezzo aereo

La Calabria nella morsa del fuoco. La giornata di venerdì 21 agosto ha registrato il record degli interventi con mezzo aereo. Il dettaglio delle operazioni segnalato dall’Azienda regionale “Calabria Verde” è il seguente: per ciò che attiene la flotta di stato, sono stati sette gli interventi di Canadair, uno di elicottero e uno con Ericsson; mentre per la flotta regionale sette interventi con elicotteri. Il coordinamento dei mezzi aerei è assicurato dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente): per la Regione Calabria la gestione è stata affidata all’Azienda “Calabria Verde”. La sala assicura il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali. Coordina gli interventi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra, anche delle risorse statali, per il tramite del COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), in base ad accordi di programma. Il lavoro svolto dagli operatori in sala consente la pronta disponibilità dei mezzi aerei, affidati successivamente alla direzione operativa dei DOS. Il lavoro del coordinamento della SOUP ha consentito di evadere le richieste di intervento considerate prioritarie consentendo hai numerosi DOS distribuiti sul territorio regionale di spegnere gli incendi più insidiosi. I due interventi che venerdì hanno richiesto il coinvolgimento di più forze: il primo nel comune di Gizzeria (CZ) dove due Canadair e un elicottero erickson hanno supportato le attività a terra di una squadra di volontari (convenzionati con Azienda Calabria Verde) e una squadra del servizio AIB regionale. Il secondo nel comune di Terravecchia (CS) dove due Canadair e un elicottero della flotta regionale hanno supportato due squadre del servizio AIB regionale e una squadra dei Vigili del Fuoco che è stata inviata a sorveglianza delle abitazioni. La giornata di ieri, sabato 22 agosto, non risulta meno impegnativa: dalle prime luci dell’alba si sono registrati ulteriori interventi aerei: alle 19 si contavano un totale di 111 incendi. Stamattina all’alba mezzi aerei erano operativi su Gizzeria e su Joppolo.