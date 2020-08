Carabinieri, il capitano De Siena lascia Soverato. Il suo bilancio positivo

Contrasto e prevenzione in un territorio particolare e complesso come il soveratese hanno dato risultati in termini di legalità e sicurezza. E’ positivo il bilancio dei quattro anni trascorsi al comando della compagnia di Soverato da parte del capitano Gerardo De Siena, che da oggi lascia il posto al suo successore. Gesti silenziosi che non necessitano del risalto mediatico ma che fortificano il rapporto con il territorio e agevolano l’opera quotidiana dei Carabinieri. E’ stato questo l’imprimatur che ha dato ai suoi uomini, che ringrazia, soprattutto per i sacrifici che hanno fatto. E ancora, il rapporto con le istitiuzioni, ed in particolare con il Procuratore capo Nicola Gratteri, che aveva già avuto modo di conoscere da comandante del Nucleo radiomobile di Roccella Jonica.

Sette anni di Calabria in totale che il Capitano De Siena porterà nel cuore e nel suo bagaglio di esperienze umane e professionali, consapevole di aver lasciato traccia nei territori in cui ha operato e solchi ben profondi in cui i suoi uomini e chi verrà dopo di lui potrà ancora camminare e seminare