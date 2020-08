Lamezia: Polizia esegue ordine di carcerazione di un 38enne

Nella giornata di sabato scorso, personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha eseguito un provvedimento di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna nei confronti di M.A., di anni 38, lametino.

M.A., che dovrà scontare la pena della reclusione per mesi 3 ed il pagamento della multa di Euro 90,00, per un furto in concorso con altre persone, commesso nel mese di marzo 2013 in Bologna, è stato tratto in arresto dalla Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Lamezia Terme e condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro.