Per il Mat Festival un successo senza precedenti

Un successo senza precedenti quello registrato oggi dal MAT Festival, il primo Festival dei materassini (giunto quest’anno alla sua seconda edizione), al Dadada Beach Village (Montauro, Cz, Costa dei Saraceni).

Centinaia i partecipanti tra adulti, ragazzi e bambini, si sono sfidati a bordo dei loro stravaganti gonfiabili dalle prime ore del mattino a pomeriggio inoltrato, quando sono stati proclamati i vincitori.

Per la categoria senior si è aggiudicato il primo premio, a bordo della sua ananas gonfiabile, velocissimo come nessun altro, Marco Talarico, 16 anni di Catanzaro. Secondo classificato Danilo Pugliese, terzo Vito Conforto.

Nella categoria junior e quindi nella gara destinata ai più piccoli, ha vinto su tutti la piccola Giulia Gigliotti; seconde a pari merito Emanuela Borello e Francesca Mustari, terzo classificato Gianmarco Saulle.

La giornata, condotta dall’attore e comico Enzo Colacino, è stata incentrata su una vivace e giocosa competizione in mare, condividendo specie coi più piccoli le regole di una corretta sportività e di un sano divertimento.

Cigni giganti, lama, zebre, pappagalli, mega paperelle, donuts e frutti gonfiabili: lo specchio d’acqua antistante il Dadada si è colorato d’arcobaleno accogliendo decine di gonfiabili e centinaia di partecipanti in una entusiasmante domenica estiva.

A premiare i vincitori ci ha pensato il neo-eletto sindaco del Dadada Beach Village, Jerry Starace, assieme a Ferruccio Paradiso, main sponsor dell’evento con Paradiso Group, che ha omaggiato gli ospiti del Dadada con centinaia di gadgets tematici.

Tra musica, colore e gioia, in quest’isola giocosa che è il Dadada, grazie al MAT Festival -ennesima creatura del visionario art director Roberto Talarico- è stato possibile per qualche ora scacciare via le ansie e le paure degli ultimi mesi, condividendo con la meritata spensieratezza quell’unico ingrediente che rende questo luogo così speciale: la felicità.