Si tuffa da uno scoglio e si ferisce alla testa, giovane trasportato in ospedale

Per fortuna non versa in gravi condizioni e le ferite alla testa che ha riportato dopo il tuffo da uno scoglio di Caminia sembrano essere di lieve entità. E’ quanto accaduto poco fa ad un ragazzo che, in via precauzionale, è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Pugliese per ulteriori accertamenti. Il giovane si è tuffato da uno scoglio e ha sbattuto il capo perdendo i sensi, ma già durante i primi soccorsi ha ripreso conoscenza e la ferita , come detto, non sembra grave.