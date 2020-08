“Un posto troppo bello per essere sporcato”, così un gruppo di ragazzi ripulisce la spiaggia dai mozziconi

Riceviamo e pubblichiamo

Un pomeriggio d’estate, la spiaggia popolata di gente. Sotto l’ombrellone siamo in tre, chiacchieriamo della mancanza di distanziamento tra le persone e la totale indifferenza dei più sull’attuale problema che ci travolge ormai da febbraio scorso. Interrompiamo i nostri discorsi e osserviamo ammirati cinque ragazzi che passano davanti a noi con una busta grande in cui infilano tutte le schifezze che trovano lungo il tratto che stanno percorrendo. Nn possiamo non fermarli. L’azione che stanno compiendo è così fuori dai comportamenti che siamo abituati a vedere con i ragazzi della loro età che nn ci lascia indifferenti. Non hanno telefonini con sé e tra loro c’è comunicazione e già questo è sorprendente. Andrea di Napoli e Valerio di Roma, hanno 14 anni gli altri: Cristian di Torino, ne ha 12, Vittorio 13 e viene da Milano e Andrea di Roma di anni ne ha 13. Così diversi tra loro: nord, sud, centro, si sono incontrati al lido Santiago a Simeri, hanno legato subito e fatto gruppo.

È bastata una proposta buttata lì da Valerio e il consenso di ripulire la spiaggia per mantenere l’ambiente pulito è arrivato senza esitazione da parte di tutti con entusiasmo e convinzione. “Il posto è così bello”, dice Cristian, “che nn si può accettare che venga sporcato. Oltre a tanta plastica raccogliamo enormi quantità di mozziconi di sigaretta come se la spiaggia fosse un enorme posacenere” . Andrea, invece, fa il paragone con Praga, città pulitissima, dice, “sono rimasto colpito dal rispetto verso l’ambiente, anche da parte degli italiani che non dimostrano la stessa attenzione quando tornano in Italia. Io vivo a Napoli dove l’immondizia è di casa, però io sono la dimostrazione che nn tutti i napoletani sono uguali”. Uguale invece, è il sentimento che unisce questi adolescenti i quali, anche se di provenienze distanti e diverse, parlano un linguaggio universale, basato sulla bellezza e il rispetto per l’ambiente.

Ci congediamo da loro seguendoli con sguardo ammirato, confidando nello spirito di emulazione dei loro coetanei, affinché questi buoni propositi si diffondano e diventino virali. Ecco un epidemia in cui sperare nel maggior numero di contagiati per un futuro migliore.

Marina Colonna