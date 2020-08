Acqua, domani erogazione sospesa tra via Rossi e via Indipendenza

Domani mercoledì 26 agosto, dalle ore 8.30, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nel tratto servito dal serbatoio Madonna dei cieli. Lo rende noto l’Ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili sottolineando che l’interruzione si rende necessaria per consentire l’intervento di riparazione su un tratto di condotta. A risentire dei disagi saranno le utenze ricomprese tra via Luigi Rossi a via Indipendenza. La normalizzazione del servizio è prevista per le prime ore di domani pomeriggio.