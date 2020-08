Aldo Ferrara: “Banda ultra larga priorità per il sistema industriale”

“Dopo anni di ritardi, apprendiamo con favore quanto dichiarato dal CEO di Tim, Luigi Gubitosi, in relazione all’esigenza di accelerare la diffusione della banda ultra larga in tutta Italia e in particolare nei distretti industriali”. È quanto dichiara Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, che da anni sottolinea l’importanza di questo intervento.

“Per i distretti industriali – evidenzia Ferrara – avere la banda ultra larga è una priorità assoluta. La questione riveste carattere d’urgenza per cui non possiamo che apprezzare la sensibilità di Tim nel raccogliere le esigenze del tessuto industriale. Per il nostro Paese è fondamentale investire nelle infrastrutture digitali che sono sempre più strategiche e indispensabili per continuare ad operare e per rendere l’intero sistema industriale competitivo. Le Aree industriali – conclude Ferrara- possono costituire un fattore strategico per un concreto reshoring solo se dotate di infrastrutture efficaci per modernizzare i processi produttivi, funzionali alle esigenze delle imprese che guardano sempre più ad un futuro caratterizzato da intelligenza artificiale e digitalizzazione”.