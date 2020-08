Atti vandalici e danneggiamenti alla scuola di Pontegrande, sopralluogo di Longo e Russo

L’assessore alla gestione del territorio Franco Longo e l’assessore all’avvocatura Danilo Russo, coadiuvati dagli agenti della Polizia locale e dal personale scolastico, hanno effettuato un sopralluogo nei plessi dell’infanzia e primaria di Pontegrande oggetto di atti vandalici e danneggiamenti. “Gli spazi, ricompresi nell’istituto comprensivo Catanzaro nord-est – spiegano gli assessori Longo e Russo – attualmente non sono utilizzati in quanto necessitano di alcuni interventi di adeguamento. Dal sopralluogo è emerso che ignoti sarebbero entrati nelle scuole rompendo una finestra al piano terra. Lungo i corridoi e le scale, oltre che in alcune classi e bagni, sono stati ritrovati oggetti ed evidenziati dei graffiti che sembrerebbero richiamare delle pratiche esoteriche.

Constatata la situazione, è stata sporta querela contro ignoti alle forze dell’ordine per avviare le attività di indagine volte a individuare i trasgressori e prevenire eventuali altri episodi a danno del patrimonio pubblico. Ad ogni modo, l’amministrazione ha predisposto le operazioni per interdire l’accesso all’area”.