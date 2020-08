Belcastro, Severino Ciaccio rivuole fascia tricolore

Dalle infrastrutture alla cittadinanza attiva, dal green economy alla cultura, dall’archeologia al turismo.

Poco spazio per l’improvvisazione nel programma della coalizione “BELCASTRO RIALZATI…!”, fazione politica che si candida a governare il paese proteso sul Mar Jonio.

C’è un’idea della Belcastro del domani e non mancano gli interpreti che credono nella politica come aspetto importante della vita comunitaria, come strumento per cambiare l’esistente aborrendo la rassegnazione. Uno su tutti: Severino Ciaccio, già primo cittadino per quattro mandati nel paese che fu di San Tommaso. Il decano dei politici belcastresi sa come coniugare esperienza a motivazione.

“Abbiamo in mente per la nostra Belcastro una nuova proposta di sviluppo – asserisce il candidato sindaco dott. Severino Ciaccio – focalizzata sulla riaffermazione della centralità del bene comune e dei diritti sociali, con una forte propensione all’ambiente, alla green economy e al benessere generale della nostra comunità.

La nostra formazione vuole rappresentare le migliori esperienze democratiche e progressiste con l’ambizione di guidare il riscatto di una terra troppo spesso dimenticata e abusata. Belcastro dovrà dare inizio- continua il dott. Ciaccio– a un percorso di ritorno alla normalità per garantire a tutti i diritti e i servizi essenziali necessari per accrescere lo stato di benessere e la qualità della vita nel nostro piccolo centro. Serve, inoltre, ripensare alla nostra cittadina come al centro di un progetto di rilancio ben più ampio che possa ridare lustro a un borgo, fra i più antichi e ricchi di storia dell’intera Calabria, capace di porla di nuovo al centro dell’intero territorio di cui essa stessa fa parte e che prevede necessariamente la ripartenza del turismo in chiave culturale ed archeologica.

Rivendicheremo, poi, la necessità impellente di un intervento dello Stato inteso, da una lato, a sanare le casse dell’ente, allontanando definitivamente il grave dissesto in cui versa e, dall’altro, a creare le necessarie infrastrutture che rappresentano il necessario volano di sviluppo locale.”

Con queste parole, il candidato Ciaccio, ginecologo in pensione, figura di indiscussa esperienza amministrativa per via dei suoi quattro mandati elettorali nella carica di sindaco, ha introdotto la sua candidatura per il Comune di Belcastro con la lista civica “BELCASTRO RIALZATI…!” formata da una compagine del tutto rinnovata di persone che hanno a cuore solo ed esclusivamente il bene e la rinascita del piccolo centro catanzarese.

La lista, presentata pochi giorni fa presso la casa comunale della città di Belcastro, alla presenza di una folta schiera di sostenitori, è appoggiata dal gruppo “Il futuro è nostro sosteniamolo”, con ex sindaco Maurizio Pace, che ha proposto un proprio esponente. La coalizione è formata dai seguenti candidati: Ciaccio Severino,candidato sindaco, medico specialista in pensione (1946); Brescia Maria Patrizia, architetto;

Cristiano Mario, imprenditore edile (1985); De Marco Gigliotti Danilo, perito agrotecnico ed imprenditore agricolo (1978);

Gemelli Vincenzo, operaio (1975); Grimaldi Carmine, operaio (1962); Grimaldi Enzo, operatore meccanico (1976); Gualtieri Luca, imprenditore agricolo (1983);Mancuso Erika, operatrice alberghiera (1993); Mazza Angelo, dottore in scienze dell’amministrazione (1994).

Pisano Christian, perito agrario ed agrotecnico, imprenditore agricolo, (1989).

Nei prossimi giorni, la lista “BELCASTRO RIALZATI…!” presenterà alla comunità belcastrese i suoi candidati ed esporrà il suo folto programma elettorale con la manifestata convinzione che Belcastro ha risorse umane e economiche per scrivere una bella pagina di civismo.