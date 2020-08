Inquietante. Un aggettivo per descrivere la situazione di degrado e abbandono nel quartiere Sant’Antonio ed esattamente nella via Anile. E’ da diverso tempo che la zona non viene ripulita dalle erbacce e non viene manutenzionato un muro di contenimento che evidenzia diversi punti di cedimento.

La situazione oltrepassa lo stato di emergenza. I topi le zanzare ed i serpenti- ci segnalano i residenti– ormai sono padroni incontrastati del quartiere. Dopo varie segnalazioni inviate tramite pec ai vari uffici comunali competenti, i marciapiedi sono dissestati e pieni di sterpaglie, i tombini risultano ostruiti, muri di contenimento crollati e pericolanti, la strada evidenzia cenni di cedimento strutturale.

Il Guard-rail risulta completamente ricoperto dalle erbacce, la segnaletica di fatto è mancante , aree comunali mai bonificate, come lo stesso ex cementificio pieno di eternit.

Ad oggi, per fortuna non si è verificato nulla di grave, ma i residenti si chiedono: fino a quando la buona sorte ci darà una mano?