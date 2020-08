Un grosso incendio di arbusti e macchia mediterranea è divampato nelle prime ore del pomeriggio nella zona in prossimità della vecchia sede della SS280 nel comune di Marcellinara in provincia di Catanzaro.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono immediatamente propagate interessando altresì una ditta di lavorazione di pellami.

Nel rogo rimanevano coinvolti quattro container adibiti a deposito del pellame ed una autovettura di proprietà di un dipendente.

Per circoscrivere ed estinguere l’incendio impegnate per diverse ore una squadra boschiva dei vigili del fuoco, due squadre della sede centrale per un totale di 15 unità e 4 mezzi con supporto di autobotte per rifornimento idrico.

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario di soccorso. Il fronte esteso del rogo ha reso necessario altresì la presenza di unità DOS VVF ( Direttore operazioni di spegnimento) per la richiesta ed il coordinamento di mezzo aereo regionale.

Disagi per la viabilità sulla SS280 a causa del fumo denso e delle fiamme che sono arrivate a lambire la superstrada.

Polizia stradale sul posto per gli adempimenti di competenza.