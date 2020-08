Incidente all’Aranceto, esposto in Procura per la scarsa illuminazione della strada

Sono rimaste coinvolte tre auto nell’incidente avvenuto ieri su viale Magna Grecia nella zona Sud di Catanzaro esattamente al bivio che porta nel quartiere Aranceto.

Sul posto, ieri, sono arrivati i carabinieri che, per capire le dinamiche del sinistro, hanno bloccato il transito di tutti i mezzi e stanno veicolando il traffico su viale Isonzo attraverso il quartiere Pistoia.

In tutto due i feriti, una è una bambina.

Oggi sull’incidente è intervenuto l’avvocato Gennaro Mellea, legale della coppia a bordo della Nissan Juke. I feriti sono stati in ospedale e sono ancora in cura per le lesioni riportate a seguito dell’incidente. Il legale ha voluto far sapere che, non essendo il primo incidente che avviene in zona, è stato presentato un esposto in Procura.

L’accusa è rivolta al Comune che, per come riferito dall’avvocato Mellea, è “reo” per la presenta scarsa illuminazione nella zona dove, peraltro, secondo il legale, si sarebbe consumato un altro grave incidente qualche anno fa.