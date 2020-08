Pentone, bellezza e gentilezza con centro estivo

Sensibilizzare la cittadinanza alla bellezza e alla gentilezza. Con questo intento, ieri, lunedì 24 agosto 2020, è stata promossa un’iniziativa dalle spiccate ricadute pedagogiche nel centro abitato di Pentone. Sono state collocate nei giardini pubblici del centro abitato diverse e bellissime aiuole associate a edificanti massime selezionate per indicare a chi legge la strada del senso civico.

La manifestazione ecologica è stata pensata e realizzata grazie al centro estivo curato dall’associazione “Gli altri siamo noi” di Jacurso in collaborazione con l’assessorato comunale alla gentilezza presieduto da Anna Pullano. Due i gruppi di bambini coinvolti: dai tre ai sei anni e dai sei agli undici anni. La cittadinanza attiva si impara da piccoli.

Impegnate nel progetto, fortemente voluto dal primo cittadino Vincenzo Marino, anche diciotto volontarie che hanno dato il loro contributo gratuitamente. Non è finita qui: altre attività sono previste nel mese di settembre e spaziano dal laboratorio di giardinaggio a quello musicale, dalla cucina alla cultura e alle escursioni naturalistiche. Poco spazio per la noia in quel di Pentone.