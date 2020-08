Eternit e materiale pericoloso nel territorio di Botricello

Eternit e onduline bituminose. Non e’ innocuo il materiale che è stato ritrovato in una discarica abusiva nel territorio di Botricello.

L’ area è stata individuata e sequestrata dalla polizia locale, responsabile il tenente Rosario Pignatelli. Ci troviamo nelle adiacenze del torrente Arango, vicino al confine con territorio di Belcastro. Il sito è stato delimitato per violazione al testo unico ambientale con aggravante della pericolosità dei rifiuti segnalati anche alla Procura della Repubblica.

Sempre attiva la polizia locale di Botricello quando si tratta di segnalare comportamenti non rispettosi dell’ambiente.