I mille chilometri del Cammino Basiliano

Pensi a Domenico Tallini in chiave ecologista e lo vedi immerso nelle cascatelle delle Valli Cupe in compagnia, di rima e d’accordo, di Carmine Lupia, etnobotanico e libero battitore di sentieri scoscesi e inesplorati. E subito dopo, li ritrovi a percorrere il Cammino basiliano che da Rocca Imperiale giunge, pendendo dal lato ionico della Calabria, fino a Reggio, dopo 1.040 chilometri e 72 tappe, tutte rigorosamente guadagnate e superate passo dopo passo, tra boschi, gole, dirupi, forre, toccando abazie, chiese, castelli, icone. Ambedue credono tantissimo in questo camminamento che attraversa come una lunga “infrastruttura verde” (Romano Pitaro moderatore dixit) tutta la dorsale calabrese, toccando gli estremi dei due paralleli compresi tra il 40esimo a nord e il 38esimo a sud. Tanto che l’uno, Lupia, ha costituito a gennaio l’associazione eponima chiamata, appunto, “Cammino basiliano”; e l’altro, Tallini, vuole addirittura “passare alla storia” come lo scopritore della vera vocazione dei calabresi, che qualcuno voleva a scelta montanari e contadini, patrioti e giureconsulti, soldati e briganti, marinai e cacciatori, colletti bianchi e camici pure, ma, onestamente, camminatori mai. Eppure, a seguire la narrazione che ne ha fatto il presidente del Consiglio, gli è bastato incontrare Lupia e seguirne i passi tra le Valli Cupe della presila catanzarese per vedere la Calabria, e il suo futuro, con gli stessi occhi dell’etnobotanico e, insieme, immaginare di collegare in un unico tracciato i cento sentieri di terra, d’erba e rovi che l’attraversano come un lungo femore intorno al quale fare crescere e sviluppare la carne dello sviluppo possibile, accettabile, sostenibile.

In questo incoraggiati e sostenuti da testimonial d’eccezione, anche loro presenti nella Sala Verde della Cittadella regionale nella mattinata dedicata al “Cammino Basiliano: dove la natura nutre lo spirito”. Fanno parte dell’associazione, preponente e incaricata, anche Anna Gastel, storica dell’arte e presidente di MITO Settembre Musica, e Matteo Visconti di Modrone, aristocratico imprenditore milanese, alla cui genia si deve il simbolo del biscione che permea di sé l’emblema della capitale lombarda e l’idea, originale e vincente, di correre a casa in tutta fretta, c’è un biscione (televisivo) che t’aspetta. I quali, fulminati dalla bellezza selvaggia e ferina della Calabria, elargiscono con generosità i loro consigli per gli acquisti. Gastel, che la conosce e la “cammina” da trent’anni, invita a promuovere la Calabria positiva, bella, incontaminata e non costruita, “dove le case dei contadini sono le più belle del mondo”. Peccato che gli stessi contadini non se ne siano accorti prima. Visconti di Modrone, che invece confessa di essere un neofita della fascinazione calabrese, datata solo sei anni, addirittura correla il rimbombo sordo dei passi sul battuto dei boschi silani e aspromontani con il loro tambureggiare cupo sulla banchisa della Groenlandia. È proprio vero che ormai la contaminazione non conosce confini, e Nord si confonde a Sud, e l’Oriente, quello dei frati basiliani, con l’Occidente, forte sotto il Pollino della tradizione gioachimita. A questo incidente di percorso, o meglio sulla loro coincidenza, ha fatto cenno Antonio Nicoletti, giovanneoinfiore di nascita, responsabile nazionale di Legambiente per le Aree protette. Carmine Lupia, in precedenza, aveva in soli venti minuti percorso tutte le tappe del Cammino, enumerando città e paesi, ciascuno con il suo monastero, chiesa, castello, rudere o testimonianza. Saltando, curiosamente la tappa di San Giovanni in Fiore da dove si è irradiata la luce delle dottrine gioachimite. Nicoletti lo ha fatto garbatamente notare, pur riconoscendo che alla fine, perlomeno sul versante ionico, le tracce dei monaci bizantini e greci ispirati dalla regola di San Basilio perdurano con maggiore evidenza, se così si può dire di cose di spiritualità.

Non era presente Jole Santelli, probabilmente impegnata nel confronto Stato Regioni sulla prossima scadenza scolastica in tempo Covid. Peccato. Le sarebbe senz’altro piaciuto questo ulteriore approccio ecological chic alle fortune economiche, turistiche e vacanziere calabresi, propugnato ancora una volta da illustri non calabresi. Circostanza in sé per nulla negativa o da esorcizzare, sempre da parametrare ai risultati futuri. In questo senso è forte il pregiudizio, e ampiamente giustificato. I soldi, invece, sono tutti calabresi. Per la precisione, i 250 mila euro che finanziano il progetto sono frutto dei risparmi conseguiti con sacrifico e abnegazione dai gruppi del Consiglio regionale, cosa che inorgoglisce il suo presidente, Domenico Tallini, che si erge a difensore della dignità dell’organismo, ultimamente ma anche perennemente bersagliato e lapidato dalle contumelie dei social. Il fondo servirà a sostanziare di contenuti e servizi il Cammino, che si avvale di un sito web in via di completamento – www.camminobasiliano.it – nel quale sono circostanziate una per una le 72 possibili tappe, che può contare allo stato di una trentina di guide volontarie e di una rete di 400 strutture recettive tra b&b e alberghi, che conta moltissimo sulla collaborazione degli enti locali per quanto riguarda promozione e salvaguardia della necessaria, indispensabile segnaletica. Naturalmente, il Cammino basiliano non chiude il capitolo dei Cammini calabresi, anche perché rimane del tutto scoperta l’altra dorsale, quella tirrenica, dove, viceversa, la tradizione monastica e liturgica latina è storicamente ben più piazzata rispetto alla “concorrenza” orientale.

Così hanno auspicato l’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio, che ha l’imprimatur dell’idea dell’intera Calabria come unica area protetta, e l’assessore all’agricoltura e alla forestazione Gianluca Gallo, l’unico ad essersi beccata una contestazione in diretta, quando ha affermato che il turismo dei cammini può benissimo andare di pari passo con altri tipi di turismo, come quello venatorio. L’accenno a doppiette e cartucce ha portato un po’ di puzza di zolfo in un uditorio votato al silenzio dei campi e al canto degli uccelli. Ma è stata una cosa passeggera. Come l’andare dei camminatori sui sentieri della Calabria incontaminata e sconosciuta, finanche ferina e selvaggia secondo gli intendimenti di Visconti di Modrone. D’altronde, il settore è in lenta ma costante espansione: il turismo dei Cammini muove miliardi di fatturato. Basti pensare che il più famoso di tutti, il Cammino di Santiago di Compostela, riferimento del settore, l’anno scorso ha registrato più di 300 mila camminatori, dei quali il 10 per cento italiani. A chiudere la mattinata le testimonianze filmate di due novelli ed entusiasti camminatori in terra calabrese: il nuovo direttore creativo del marchio Ferrari Rocco Iannone e l’allenatore di calcio, giallorosso per sempre, Claudio Ranieri. Stabili nelle loro poltrone, momentaneamente non in cammino, i consiglieri regionali Baldo Esposito, Filippo Pietropaolo, Filippo Mancuso e Giacomo Crinò.