Paziente colpito da covid dimesso dal reparto di terapia intensiva del Policlinico

Dopo 11 giorni di cure nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Universitario “Mater Domini”, sta bene e respira da solo il paziente covid di 50 anni arrivato in condizioni critiche dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Pugliese. Il paziente è stato dimesso dal reparto di Terapia Intensiva e trasferito nel reparto Malattia Infettive del “Pugliese”.

Un’altra vita salvata, dunque, dall’equipe del prof. Federico Longhini, medici ed operatori sanitari altamente specializzati che hanno lavorato intensamente fin dall’attivazione della struttura di Terapia Intensiva quale centro di riferimento regionale covid per le insufficienze respiratorie. Un’attività che ha portato ad ottenere risultati in linea con i principali centri italiani, considerato l’elevato livello di sopravvivenza – il 70 per cento – registrato nel reparto, nonostante la delicatezza e la complessità delle condizioni di salute della maggior parte dei pazienti trattati.