Ragazzo di 14 anni aggredito in spiaggia per una partita di beach soccer

Una semplice partita sulla spiaggia. Quelle dei bambini, degli adolescenti, ma anche dei papà insieme ai loro figli. Quella del gioco d’estate, dell’aggregazione sociale e delle tante risate nei pomeriggi d’agosto. E invece finisce male, malissimo. Brutta esperienza per un’intera famiglia che qualche giorno fa è stata letteralmente aggredita da un uomo perchè il figlio aveva perso una partita di beach soccer contro un ragazzino di 14 anni che ha avuto l’unica colpa di essere più bravo e fortunato in quell’occasione.

Una sconfitta del figlio che quel padre non ha saputo accettare fino al punto di sferrare dei pugni contro il 14enne e insultare la sua intera famiglia che ha provato a difenderlo. Ma quando insulti e botte sono andati ben oltre il limite, i vacanzieri della Baia dei Canonici hanno reagito e l’uomo è stato costretto a fuggire lasciando figli e nonni sulla spiaggia. Ha rischiato il linciaggio. Per il povero 14enne, oltre ad una bruttissima esperienza che speriamo dimenticherà presto, il trasporto in ospedale e qualche ferita al corpo e al labbro e la perdita di un dente da latte. La famiglia ha sporto denuncia.