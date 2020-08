Trascorre le vacanze sulla costa catanzarese, al rientro risulta positivo al Covid. Avviata la macchina dei controlli

Si è autodenunciato alle autorità competenti l’ingegnere di 56 anni di Milano ma residente a Dubai che, di ritorno dalle ferie sulla costa catanzarese, facendo tappa in Lombardia prima di rientrare negli Emirati, aveva effettuato i controlli ed era risultato positivo al Covid -19. Dopo una giornata di intenso lavoro e contatti continui tra le autorità competenti, l’Asp tramite il reparto dell’ospedale di Soverato diretto dal primario Zurzolo e i Carabinieri della Compagnia di Soverato e i colleghi di Milano, il professionista è stato rintracciato. Ora si attiverà tutta la macchina dei controlli e della prevenzione verificando i contatti dell’uomo. Nessun panico dunque e nessuna necessità di prendere d’assalto le unità operative degli ospedali, poiché la gestione della situazione è già in mano a chi di competenza. È importante in questi casi , quando si viene a conoscenza di una positività al virus, interessare non amici e parenti per le vie brevi, creando così scompiglio, ma le autorità competenti anche attraverso le forze dell’ordine.