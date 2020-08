Rimosso veicolo pesante e pericoloso da via D’Amato, il ringraziamento ai carabinieri da parte di “Il ponte Morandi”

di Elio Mauro*

Ringrazio il comando provinciale dei carabinieri per l’immediata presa d’atto sulla mia segnalazione di pericolo esistente in via Vincenzo D’Amato. Il celere intervento effettuato stamane, facendo rimuovere un fatiscente mezzo pesante che presentava continue perdite di liquidi sull’asfalto, posto sotto sequestro il 15 maggio 2020 dai carabinieri della stazione del comune di Borgia (rimasto incustodito sino ad oggi) mettendo in sicurezza gli abitanti di via Vincenzo D’Amato, ha confermato come ancora una volta l’arma dei carabinieri tutela i diritti dei cittadini. L’associazione che ho l’onore di presiedere era stata sollecitata dagli stessi abitanti del posto, in quanto il mezzo pesante posto sotto sequestro, essendo incustodito e molto probabilmente abbandonato dallo stesso proprietario come si vociferava nella stessa via, creava pericolo in quanto chiunque poteva manometterlo e causare una tragedia. Nella via risiedono tantissimi minori e anziani e ciò rappresentava uno dei maggiori motivi del perché il mezzo incustodito non doveva sostare in luogo non idoneo a mezzi posti sotto sequestro. Oggi, grazie al rapido intervento del comando provinciale dei carabinieri, che dietro una segnalazione inviata mezzo PEC dell’associazione che rappresento, il pericolo è stato rimosso.

Un ringraziamento va anche ai carabinieri del comando di Catanzaro presenti sul posto che hanno diretto e vigilato sino alla fine sui lavori di rimozione del mezzo nonché di altra auto in stato di abbandono, facendo quindi “piazza pulita”. Un grazie va anche all’intervento della polizia locale sollecitata ad intervenire dagli stessi carabinieri presenti sul posto per dare un contributo alla regolamentazione del traffico, consentendo agli operatori intervenuti con i mezzi per la rimozione a transitare con la dovuta sicurezza.

*Presidente Associazione Il Ponte Morandi