Cinghiali a Catanzaro, il sindaco Abramo ha chiesto l’intervento dell’assessore regionale Gallo

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute in merito alla presenza di cinghiali in più punti del territorio comunale, da Siano e Cava fino a via Civitavecchia e nella zona sud, l’amministrazione comunale si è subito attivata con la Regione per trovare una soluzione.

In particolare, il sindaco Sergio Abramo ha informato l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, chiedendogli di intervenire al più presto per risolvere una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica.

L’assessore regionale, dal canto suo, ha prontamente assicurato l’invio dei selettori, che agiranno nelle zone interessate dalla massiccia presenza di cinghiali.