Commissione turismo e politiche del mare: sopralluogo nel piazzale Maestri del lavoro

Inserire nel contesto urbano un elemento che possa caratterizzare uno dei luoghi centrali della città, il piazzale Maestri del lavoro, ex area Teti, nel quartiere Lido.

È questo l’obiettivo della commissione Turismo e Politiche del mare, presieduta da Antonio Ursino, che si è riunita in tarda mattinata svolgendo un sopralluogo nella zona. In particolare, i componenti della commissione hanno condiviso l’opportunità di installare, all’interno del piazzale, la scritta “Catanzaro”, opera realizzata a caratteri cubitali. “È un piccolo, ma significativo passo verso la creazione di un brand turistico-commerciale per il capoluogo.

Questo sopralluogo – ha spiegato Ursino – è servito a individuare il miglior posizionamento possibile per un manufatto che, pensiamo, potrà diventare un elemento attrattivo per le tante persone che frequentano Catanzaro, e in particolare il suo quartiere marinaro, fra l’estate e la primavera. Selfie, foto, video con lo sfondo del mare e del porto saranno senz’altro più suggestivi, e appunto caratterizzanti, con la scritta “Catanzaro” in primo piano. L’opera si aggiungerebbe, oltretutto, ai bellissimi cubi colorati realizzati dall’artista Massimo Sirelli al porto. È una linea, questa, che il Comune ha voluto sposare e continuerà a farlo per aumentare l’attrattività del capoluogo”.