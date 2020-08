Elezioni ordine dei medici, la convocazione arriva oltre i termini e scattano gli esposti 

Non è entrata ancora nel vivo la “campagna elettorale” per il rinnovo del consiglio dell’ordine dei medici , che già Prefettura e Carabinieri sono stati interessati della questione. È evidente che la questione andrà approfondita per capire se quanto richiesto, da un gruppo di camici bianchi che avrebbe voluto quanto meno giocarsi la possibilità di proporre ai colleghi un rinnovamento, è meritevole di tutela. Secondo quanto è stato infatti messo nero su bianco, il 7 agosto sarebbe stata protocollata la lettera di convocazione dell’assemblea dei medici , ma, da timbro postale questa sarebbe stata spedita il 14 (giorno prefestivo) e, visto il periodo , ai più consegnata intorno al 25 di agosto.

Le date in questa vicenda sono importanti. Infatti secondo la legge numero 3 del gennaio del 2018, che fu scritta con lo spirito di favorire il rinnovo anche generazionale all’interno degli ordini professionali, prevede la possibilità di presentare la propria candidatura fino al decimo giorno prima della data fissata per le elezioni (6 settembre 2020).

Di fatto dunque la lettera sarebbe arrivata oltre i termini previsti per dare la possibilità a chi ne avesse intenzione di candidarsi che , calendario in mano , avrebbe avuto solo 4 ore ( quelle di apertura degli uffici dell’ordine) per presentare la propria istanza. Ecco perché, non solo con una comunicazione interna, ma con un vero e proprio atto / denuncia, alcuni camici bianchi catanzaresi chiedono la rimessa dei termini per presentare le loro candidature.