Rifiuti abbandonati ovunque, marciapiedi al limite della praticabilità, impianti sportivi completamente abbandonati. E’ questo lo scenario che si presenta agli occhi percorrendo traversa Eugenia II parallela di via Ettore Vitale nel quartiere Pontegrande.

Scatoloni e altri rifiuti fanno da cornice alla recinzione del campo del quartiere, una struttura che potrebbe essere luogo di aggregazione per i giovani di un quartiere alle prese con problematiche sociali e che risente della lontananza dal centro città.

Per non parlare della scuola Manzoni che ha rifiuti tutto intorno il perimetro del fabbricato. Segnalazioni ripetute, ci riferiscono i residenti all’amministrazione comunale ed alla Sieco ma nulla.il sentimenti che pervadono i residenti sono la rassegnazione e la rabbia, di pochi, che vorrebbero che tutto ciò non avvenisse. I cittadini si augurano che la segnalazione effettuata al nostro giornale possa finalmente risolvere l’annoso problema.