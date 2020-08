Sellia, disagi idrici: il sindaco lancia strali

Dopo Botricello, ecco Sellia e l’ elenco potrebbe diventare ancora più lungo. Ancora problemi con l’approvvigionamento idrico in diversi paesi della provincia di Catanzaro. Da ieri manca di nuovo l’acqua a Sellia. Solo nel centro storico per ora, ma disservizio potrebbe coinvolgere altri rioni.

Il primo cittadino Davide Zicchinella non usa perifrasi:

” Il problema è legato a meno acqua fornita dalla Sorical per forte riduzione legata alla siccità. Almeno così si giustificano. Ieri sera le nostre vasche erano piene. Le stiamo monitorando di continuo. Stamattina vuote. Inspiegabilmente. Nessuno ci manda preavvisi. E i cittadini di Sellia devono avere disagi. Non va bene. La pazienza è finita! Pretendiamo maggiore serietà dalla società idrica regionale. Ci stiamo già facendo sentire e faremo, se necessario, passi più importanti. Da un anno giace fermo in Regione il progetto per il raddoppio dell’Alto Simeri. Un progetto ottenuto su pressione di noi sindaci della presila per aumentare la disponibilità di acqua. Siamo ai piedi della Sila.

Abbiamo tanta acqua ma un acquedotto vecchio che non ha più la giusta portata. Sarebbe opportuno velocizzare le procedure per appaltare prima possibile i lavori. In settimana andremo in Regione per spingere in questa direzione. Nella tarda mattinata o al più tardi nel primo pomeriggio riempite le vasche faremo ritornare l’acqua. Noi stiamo facendo come sempre la nostra parte. Abbiamo pure appena finito la manutenzione sul nostro serbatoio. Ci scusiamo noi per la Regione. Vi teniamo aggiornati.”

Il raddoppio del serbatoio Alto Simeri interessa non solo Sellia, ma altri cinque paesi tra lo jonio e la Sila piccola.