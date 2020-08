Allarme cinghiali, colture distrutte e animali vicino alle abitazioni

Colture distrutte e cinghiali troppo vicini alle abitazioni. Un allarme che si ripete. Che diventa sempre più incessante. Questa volta a lanciarlo sono i titolari dell’azienda U Cascettaru sita in località Germaneto, dove ancora una volta la presenza dei cinghiali ha fatto registrare danni. Gli animali si aggirano indisturbati anche in prossimità delle abitazioni come segnalato, da ultimo, da alcuni residenti in via Civitavecchia.

Intanto è di poco tempo fa l’sos lanciato dal sindaco Sergio Abramo all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.