Mare “agitato”, salvate 12 persone sulla scogliera della Grotta di San Gregorio

Oggi il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina è stato impegnato in più soccorsi in seguito al repentino mutamento delle condizioni meteorologiche nell’area di mare ricompresa tra i comuni di Montauro e quello di Squillace: 3 imbarcazioni e 16 persone tratte in salvo nel breve lasso di tempo di poche ore. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei mezzi nautici già presenti in mare ha evitato che le situazioni potessero avere conseguenze ben peggiori.

In particolare la motovedetta CP 769 ha tratto in salvo 12 persone avventuratesi sulla scogliera in prossimità della Grotta di San Gregorio nel Comune di Stalettì, di cui 4 bambini e una donna incinta. Le persone sono state sorprese dall’improvviso aumento del moto ondoso non ha permesso agli stessi di tornare indietro. Il mezzo nautico della Guardia Costiera, nonostante l’aumentare della risacca provocata dalle onde, è riuscita ad avvicinarsi ad una distanza tale da poter recuperare le persone con l’utilizzo di salvagenti anulari e gonfiabili lanciati ai malcapitati che successivamente venivano sbarcati in buono stato di salute nel porto di Catanzaro. Nelle operazioni di soccorso è stato anche determinante l’intervento dei due assistenti bagnanti accorsi dal vicino stabilimento balneare denominato Blanca Cruz.

Anche nel comune di Montauro, il battello pneumatico G.C. B115, dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, è intervenuto recuperando un’imbarcazione in avaria il cui conduttore versava in grave stato di shock e che il mare stava sospingendo verso gli scogli.

Le operazioni di soccorse sono state svolte nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che, presso il

Circondario Marittimo di Soverato vede due mezzi nautici impegnati quotidianamente nel pattugliamento finalizzato alla salvaguardia della vita umana in mare.

Queste giornate sono caratterizzate da repentini mutamenti del meteo. Nelle prossime ore è previsto un’ulteriore intesificazione di questi fenomeni e, quindi, la raccomandazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato è quella di prestare massima attenzione e valutare attentamente le condizioni del mare prima di uscire, così da prevenire situazioni di pericolo.