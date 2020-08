Revoca accreditamento Domus Aurea, il CdS non accoglie il ricorso ma sollecita l’Asp a presentare una dettagliata relazione

Non hanno retto davanti al Consiglio di Stato le ragioni difensive degli avvocati della Salus M.C. S.r.l. Unipersonale, (passata tristemente alle cronache come Domus Aurea) Bernardo Bordino, Demetrio Verbaro, Domenico A. De Santis, Ileana De Santis, che avevano presentato il ricorso contro la sentenza del Tar Calabria che aveva dato ragione all’Asp di Catanzaro rappresentata e difesa dall’Avvocato Rosa Sabrina Caglioti. Non tanto da revocare quell’atto di sospensione dell’accreditamento, ma solo per ottenere che l’amministrazione presenti una relazione dettagliata dei motivi che hanno portato alla revoca.

La Domus, nel ricorso, contestava la “Comunicazione di sospensione del procedimento di formazione del contratto anno 2020”, notificata lo scorso primo aprile 2020, in piena emergenza Covid-19, quando già tristemente la casa di riposo era balzata alle cronache per il numero di vittime.

“L’appellante si legge nel provvedimento – si duole della sentenza di primo grado laddove la stessa ha considerato il provvedimento come una mera comunicazione priva di effetti. Ritenuto che, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, la comunicazione recante la sospensione non può essere ritenuta quale atto ‘neutro’ per la posizione della Società istante, essendone derivati già, del resto, effetti in ordine alla ospitalità dei degenti. Ritenuto che, ai fini della più celere definizione della controversia, appare necessario sin d’ora disporre l’acquisizione di una dettagliata relazione da parte dell’Amministrazione, corredata dalla relativa documentazione, in ordine ai fatti controversi (come ricostruiti in appello), alle verifiche effettuate, alla situazione attuale della struttura ed all’esito dei controlli.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie ai soli fini della sollecita fissazione del merito all’udienza del 14 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a.”