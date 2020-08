Scooter in fiamme in via Casalinuovo. Sul posto i vigili del fuoco

In fiamme uno scooterone in via Casalinuovo. Il mezzo era parcheggiato da poco quando ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto è arrivata la squadra della centrale di Catanzaro ma il mezzo è andato distrutto. Annerita, completamente, la parete del palazzo. Si stanno, inoltre, effettuando dei controlli nell’appartamento sito al primo piano per verificare l’entità dei danni dovuti per lo più all’intensità del fumo.