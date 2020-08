Torna il “Premio Catanzaroinforma”: il 13 settembre al teatro Comunale

Nonostante l’incertezza del periodo, nonostante un anno travagliato, torna il “Premio Catanzaroinforma” che, per la terza stagione, metterà sotto i riflettori “storie di catanzaresi che lasciano tracce di speranza”. Il 13 settembre, alle ore 18,30, sarà come sempre il Teatro Comunale di Catanzaro ad ospitare l’evento, ancora una volta condotto da Davide Lamanna e da Simona Procopio.

“Racconteremo sette storie alcune conosciute e altre meno – spiega il giornalista – che, a nostro avviso, meritano di ricevere questo semplice riconoscimento.

Siamo stati in dubbio fino alla fine se, considerato il periodo che stiamo vivendo, organizzare o meno questo appuntamento.

Poi ci siamo detti che proprio nel corso di quest’anno così complesso sarebbe stato giusto dare continuità. E lo faremo in modo molto semplice, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, all’interno del Teatro Comunale anche per dare un segno di vicinanza a questo presidio di cultura che ha risentito moltissimo della pandemia”. Solo duecento posti disponibili per assistere alla serata ma, per far fronte a questa limitazione, grazie alla regia di Giuseppe Cristiano sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina facebook del giornale. Il premio sarà ancora realizzato dall’artista Nuccio Loreti che, quest’anno, ha prodotto una nuova scultura che sarà svelata nel corso della kermesse. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3382148530 (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12) o scrivere all’indirizzo di posta segreteria@catanzaroinforma.it.