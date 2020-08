Tutti in barca ma si alza il vento di scirocco, Guardia Costiera mette in salvo quattro persone

Mattinata poco tranquilla per alcuni amanti della pesca e vacanzieri a largo per un semplice giro in barca. Diversi natanti tra Montauro e Soverato si trovavano in mare quando il vento di scirocco ha alzato di parecchio il livello del l’acqua costringendo tutti a rientrare per attaccarsi alle boe in prossimità della riva. Ma in molti non ci sono riusciti o hanno avuto diverse difficoltà a causa del vento e delle correnti marine. Necessario, a quel punto, l’intervendo della Guardia Costiera che, su segnalazione dei bagnanti presenti sulla riva, ha soccorso i turisti del mare trasportando le persone dalle imbarcazioni fino alla spiaggia , soprattutto una persona anziana a bordo di una piccola barca ormai alla deriva. L’uomo è stato trovato in forte stato di shock ed è stato soccorso sul posto dopo l’operazione di salvataggio.

Poco dopo per le stesse condizioni meteorologiche sul mare, un altro ragazzo ha avuto bisogno dell’intervento della Guardia di Costiera a largo di Caminia. Domenico e Gianluca, questi i nomi dei due operatori della Guardia Costiera, hanno portato in salvo quattro persone che si sono imbarcate per trascorrere una tranquilla giornata di fine estate ma hanno dovuto fare i conti con le “cattive” regole del mare.