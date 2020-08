Disagi idrici: Sellia, problema senza fine

L’acqua nel borgo Sellia somiglia in questi ultimi giorni a un fiume carsico: a volte c’è , a volte non c’è. Il prezioso liquido non arriva con regolarità nei serbatoi del paese presilano e, pertanto, non è più procrastinabile la razionalizzazione dell’acqua. Accorato è l’appello del primo cittadino Davide Zicchinella per evitare inutili e dannosi sprechi.

Scrive il consigliere provinciale: “ Nei nostri serbatoi è arrivata, in questi ultimi giorni, meno della metà dei litri di acqua garantiti dalla Sorical. Questo ha comportato un rapido svuotamento dei nostri serbatoi. Ieri sera alle 20 erano già vuoti. Molto più velocemente del previsto. Per questo abbiamo dovuto chiudere l’uscita per farli riempire. Dalle 20 alle 8 di stamattina si sono riempite. Ma non del tutto. Mancano circa 2 metri al colmo. Oggi, a seguito intervento operatore Sorical, arriva un po’ più acqua . Abbiamo riaperto le vasche. La durata dipenderà dall’utilizzo. È nostra intenzione lasciarla sempre aperte ma se il consumo non sarà recuperato potremmo avere altre carenze. In ogni caso tenteremo di lasciarle aperte almeno fino alle 22:00. Ma non possiamo prevederlo con certezza. I disagi oggi potrebbero continuare. Ringrazio il vicesindaco Vincenzo Aristotele Sei che sta viaggiando dal serbatoio insieme al dipendente Totò Sgo.

Domani sarò presso gli Uffici della Sorical per capirne di più. Non abbiamo mai avuto di questi problemi prima. Si invita la popolazione a non fare uso irriguo dell’acqua. Stiamo lavorando per informatizzate il nostro serbatoio, dotandolo di sensori galleggianti per avere in tempo reale la situazione idrica comunale. In questi giorni abbiamo ultimato la manutenzione della struttura. Sarebbe stato bene se lo avesse fatto anche la Sorical, negli anni, potendo fornire ai comuni notizie utili da trasferire ai cittadini. Ci scusiamo ancora per conto della Società Partecipata Regionale.” Sellia non è il solo paese della provincia di Catanzaro a segnalare disservizi nell’approvvigionamento dell’acqua.