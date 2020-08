Aggiornamento ore 9.34: Iniziata la fase di accoglienza già da un po’ per le 13 persone sbarcate a Sellia in località Ruggiero questa mattina. Altre 26 sono a bordo di una imbarcazione che verrà scortata fino a Crotone dove avverrà lo sbarco. Il personale medico ha iniziato da poco ad effettuare i tamponi per sapere se qualcuno dei migranti è affetto da covid.

Aggiornamento 8.55: Sono esattamente 13 le persone già sbarcate sulle coste della Calabria a Sellia. Altri 26 migranti si trovano a bordo di una imbarcazione a pochi metri dalla riva. Sul posto, dove è stata predisposta la fase di accoglienza con beni di prima necessità , ci sono anche vigili del fuoco, Suem, Protezione Civile, Polizia Locale, Guardia di Finanza e il sindaco di Sellia oltre a polizia e carabinieri. Sono già sbarcati 7 minori non accompagnati , ancora devono sbarcare diverse donne presenti sull’imbarcazione. Si tratta di egiziani e pachistani. Sul posto è arrivato anche il parroco don Giuseppe Cosentino con la Caritas parrocchia per distribuire acqua, scarpe, vestiti e qualcosa da mangiare.

NEWS: Sono sbarcati a Sellia, in località Ruggiero, 15 migranti arrivati in Calabria con un gommone, ma altri 20 sono a bordo di una barca e in questo momento si trovano a pochi metri dalla riva: attendono solo di sbarcare. Sul posto carabinieri della compagnia di Sellia, questura Catanzaro e Guardia Costiera.