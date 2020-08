Acqua, interrotta erogazione in diverse zone della città. Serbatoi riaperti tra Corvo e viale Isonzo

Aggiornamento ore 17: I serbatoi sono stati riaperti per la zona Corvo, Pistoia e viale Isonzo.

News: Per consentire la riparazione di un guasto su un tratto della condotta alimentata dal serbatoio Madonna dei cieli, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua per le utenze compresa tra via Luigi Rossi e via Indipendenza. Ne dà notizia l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili aggiungendo, inoltre, che un ulteriore intervento di ripristino è in corso anche per le zone di viale Isonzo, Pistoia e Corvo servite dalla condotta Sorical. In entrambi casi la normalizzazione del servizio è prevista per il tardo pomeriggio.