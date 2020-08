Arriva da Torino e risulta positiva al Covid, ma per convincerla al ricovero devono intervenire le Forze dell’ordine

C’è voluto l’intervento delle forze dell’ordine per convincere una donna ad accettare il ricovero all’ospedale Pugliese dopo essere risultata positiva al Covid. La signora nei giorni scorsi, era arrivata a Catanzaro da Torino insieme alla famiglia. Al suo arrivo ha iniziato a non star bene a sentirsi stanca e spossata. Ma proprio mentre cercava di capire l’origine del suo malessere, il Centro Covid del capoluogo piemontese l’ha contattata per avvisarla che sul suo luogo di lavoro si erano verificati casi di positività. La donna ha così deciso di effettuare il tampone recandosi al Pugliese non avendo ricevuto riscontro sulla possibilità di farlo a casa, ma all’esito dell’esame ha dichiarato di non voler restare in ospedale. I sanitari, come da prassi, hanno avvisato la Polizia. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la calma e convinto la donna ad affidarsi alle cure dell’ospedale Pugliese. Marito e figlia sono stati sottoposti al tampone di cui si attende l’esito.