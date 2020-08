Corte conti: Abramo, buon lavoro a nuovo procuratore Aronica

Il Sindaco e Presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha rivolto i propri saluti alla dottoressa Maria Rachele Anita Aronica che ha assunto l’incarico di nuovo Procuratore regionale della Corte dei Conti della Calabria. “A nome personale e delle amministrazioni che ho l’onere di guidare – commenta Abramo – voglio rivolgere alla dottoressa Aronica gli auguri di buon lavoro per l’importante ruolo che si accinge a ricoprire, che sono sicuro svolgerà con grande senso di responsabilità e il giusto bagaglio di competenze acquisito nella precedente esperienza in Sicilia. Non posso che confermare la piena e totale disponibilità per una collaborazione fattiva nel prezioso lavoro di verifica e controllo dell’azione degli enti locali”.